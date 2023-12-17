«Валенсия» — «Барселона»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

Жоау Феликс, Рафинья и Илкай Гюндоган Фото: globallookpress.com
Первый тайм не принес забитых мячей.
На 55-й минуте «Барселоне» удалась отличная атака и комбинацию с участием Рафиньи завершил Жоау Феликс.
«Валенсия» смогла уйти от поражения, отличившись на 70-й минуте. Автором забитого мяча стал Уго Гильямон, а ассистировал ему Диего Лопес.
Футбол. Испания. Примера
Валенсия — Барселона 1:1
Голы: 0:1 Жоау Фелиш (55'), 1:1 Уго Гильямон (70') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Тьерри Корреа, Кристьян Москера, Муктар Дьякаби, Хесус Васкес Алькальде (Yarek Gasiorowski, 81'), Уго Гильямон, Фран Перес (Селим Амалла, 72'), Пепелу, Диего Лопес Ногероль (Димитри Фулкье, 81'), Роман Яремчук (Серхи Канос, 62'), Уго Дуро (Alberto Mari, 81') Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Жоау Канселу, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган (Ламин Ямал, 81'), Жоау Фелиш (Ферран Торрес, 72'), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас, Педри Предупреждения: Фран Перес (65'), Френки де Йонг (77'), Жоау Канселу (79')
В следующей игре «летучие мыши» сразятся в гостях с «Райо Вальекано».
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«Барселона» примет на своем поле «Альмерию».