ФИФА анонсировала клубный ЧМ-2025 с участием 32 команд — уже 19 известны

ФИФА объявила о проведении клубного чемпионата мира по футболу с участием 32 команд в 2025 году.

Клубный ЧМ-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 команды из шести конфедераций ФИФА (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК, УЕФА). Официальное название турнира — Мундиаль клубов ФИФА.

Европа будет представлена победителями последних розыгрышей Лиги чемпионов: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» и команда, которая выиграет трофей в текущем сезоне.

Кроме того, еще восемь европейских команд отберутся на турнир по рейтингу. Сейчас уже известны 5 из них: «Бавария» «ПСЖ», «Интер», «Порту» и «Бенфика».

Также участниками ЧМ-2025 станут: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Леон» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе» (все — Бразилия).

Соревнования будут проходить в том же формате, что и чемпионат мира по футболу — 2022 и чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023, за исключением того, что матч за третье место проводиться не будет.