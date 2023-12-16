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    Спаллетти рассказал о проблеме коварства виртуального мира

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    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о проблеме цифровизации в современном мире.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Сегодня существует проблема коварства виртуального мира, который противопоставляет себя миру телесному, состоящему из реальных взаимодействий.

    Теперь некоторым футболистам больше нравится играть в фэнтези-футбол, чем просто в футбол. Необходимо объяснить им, в чём заключается разница. Мы работаем в этом направлении», — приводит слова Спаллетти La Gazzeta dello Sport.

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    • Напомним, что специалист возглавил сборную Италии летом этого года. Спаллетти будет главным тренером национальной команды на чемпионате Европы, который состоится в 2024-м году.

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