Спаллетти рассказал о проблеме коварства виртуального мира

Главный тренер сборной Италииподелился мнением о проблеме цифровизации в современном мире.

«Сегодня существует проблема коварства виртуального мира, который противопоставляет себя миру телесному, состоящему из реальных взаимодействий.

Теперь некоторым футболистам больше нравится играть в фэнтези-футбол, чем просто в футбол. Необходимо объяснить им, в чём заключается разница. Мы работаем в этом направлении», — приводит слова Спаллетти La Gazzeta dello Sport.

Напомним, что специалист возглавил сборную Италии летом этого года. Спаллетти будет главным тренером национальной команды на чемпионате Европы, который состоится в 2024-м году.