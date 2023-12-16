В 20:30 16.12.2023 РБ Лейпциг и Хоффенхайм начнут матч в чемпионате Германии по футболу.

РБ Лейпциг — Хоффенхайм

Последний матч между собой: РБ Лейпциг — Хоффенхайм 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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