«РБ Лейпциг»
«Быки» все никак не включатся в борьбу за Серебряную салатницу. Сейчас команда находится на 4 месте с отставанием от лидера в 7 очков.
А вот с обороной у команды относительный порядок. «РБ Лейпциг» пропустил всего 15 мячей в 14 матчах.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Хоффенхайм
В минувшем туре чемпионата «РБ Лейпциг» добыл три зачетных балла. «Быки» сумели переиграть дортмундскую «Боруссию» (3:2).
Более того, «РБ Лейпциг» после того выиграл еще и рамках Лиги чемпионов. Команда нанесла поражение «Янг Бойз» (2:1), финишировав в своем квартете на 2 позиции.
В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Нужно же приближаться к группе реальных претендентов на титул.
«Хоффенхайм»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Сейчас «Хоффенхайм» находится на 6 месте турнирной таблицы.
Вот только оборона частенько дает сбои. В 14 поединках Бундеслиги в воротах «Хоффенхайма» побывало уже 24 мяча.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Хоффенхайм» дома уверенно переиграл «Бохум» (3:1).
А вот в кадровом плане у гостей немало проблем. Из-за травмы паха в этой встрече не сыграет форвард Ваут Вегхорст.
Наверняка «Хоффенхайм» будет стремиться добыть хотя бы балл. Гости уж точно рассчитывают на эффективность своих контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.49.
На викторию «Хоффенхайма» дают — 6.46, ничья оценена — в 5.27.
«РБ Лейпциг» сильнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.57.