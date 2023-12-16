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    «Быки» затопчут «Хоффенхайм»

    «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 декабря 2023 года

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    Тимо Вернер
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 20:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Декабря 2023 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
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    «РБ Лейпциг»

    «Быки» все никак не включатся в борьбу за Серебряную салатницу. Сейчас команда находится на 4 месте с отставанием от лидера в 7 очков.

    А вот с обороной у команды относительный порядок. «РБ Лейпциг» пропустил всего 15 мячей в 14 матчах.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Хоффенхайм

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    В минувшем туре чемпионата «РБ Лейпциг» добыл три зачетных балла. «Быки» сумели переиграть дортмундскую «Боруссию» (3:2).

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    Более того, «РБ Лейпциг» после того выиграл еще и рамках Лиги чемпионов. Команда нанесла поражение «Янг Бойз» (2:1), финишировав в своем квартете на 2 позиции.

    В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Нужно же приближаться к группе реальных претендентов на титул.

    «Хоффенхайм»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Сейчас «Хоффенхайм» находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Вот только оборона частенько дает сбои. В 14 поединках Бундеслиги в воротах «Хоффенхайма» побывало уже 24 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Хоффенхайм» дома уверенно переиграл «Бохум» (3:1).

    А вот в кадровом плане у гостей немало проблем. Из-за травмы паха в этой встрече не сыграет форвард Ваут Вегхорст.

    Наверняка «Хоффенхайм» будет стремиться добыть хотя бы балл. Гости уж точно рассчитывают на эффективность своих контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.49.

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    На викторию «Хоффенхайма» дают — 6.46, ничья оценена — в 5.27.

    «РБ Лейпциг» сильнее соперника, к тому же добивался побед в четырех последних очных поединках.

    Наш прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.57.

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    «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. «Быки» затопчут «Хоффенхайм»
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