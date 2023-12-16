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    Защитник «Лутона» потерял сознание в матче против «Борнмута», игра прервана

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    Матч 17-го тура английской Премьер-Лиги «Борнмут» — «Лутон Таун» (1:1), который проходит в данный момент, приостановлен из-за потери сознания игрока гостей Тома Локьера.

    Эпизод матча
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    Эпизод матча

    29-летний валлиец потерял сознание на 62-й минуте при счете 1:1. Сейчас врачи оказывают футболисту помощь. Встреча прервана, игроки ушли в подтрибунное помещение.

    Парамедики и медицинский персонал клуба унесли Тома Локьера на носилках в подтрибунное помещение. А все болельщики встали на ноги, чтобы поаплодировать игроку.

    С Локьером уже случался подобный инцидент в мае этого года. Он потерял сознание в матче против «Ковентри Сити» в матче плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ.

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