Защитник «Лутона» потерял сознание в матче против «Борнмута», игра прервана

Матч 17-го тура английской Премьер-Лиги(1:1), который проходит в данный момент, приостановлен из-за потери сознания игрока гостей

29-летний валлиец потерял сознание на 62-й минуте при счете 1:1. Сейчас врачи оказывают футболисту помощь. Встреча прервана, игроки ушли в подтрибунное помещение.

Парамедики и медицинский персонал клуба унесли Тома Локьера на носилках в подтрибунное помещение. А все болельщики встали на ноги, чтобы поаплодировать игроку.

С Локьером уже случался подобный инцидент в мае этого года. Он потерял сознание в матче против «Ковентри Сити» в матче плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ.