Гарре интересуются четыре клуба Серии А

Лидер самарских «Крыльев Советов»интересен четырем клубам итальянского чемпионата. Предложение о трансфере аргентинца они готовы сделать в январе.

«Действительно, к Гарре возник серьёзный интерес в Италии. На нас уже выходили представители "Удинезе", "Фиорентины", "Торино" и "Салернитаны". До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло — потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера.

Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс — так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдёт», — сказал Марат Хинчагов, представляющий интересы футболиста в России, в интервью «Чемпионату».

Календарь и таблица Серии А

Контракт аргентинского полузащитника с самарским клубом действует до лета 2026 года. На портале Transfermarkt Гарре стоит € 8 млн.