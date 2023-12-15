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    Гарре интересуются четыре клуба Серии А

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    Лидер самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре интересен четырем клубам итальянского чемпионата. Предложение о трансфере аргентинца они готовы сделать в январе.

    Бенхамин Гарре
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    Бенхамин Гарре

    «Действительно, к Гарре возник серьёзный интерес в Италии. На нас уже выходили представители "Удинезе", "Фиорентины", "Торино" и "Салернитаны". До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло — потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера.

    Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс — так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдёт», — сказал Марат Хинчагов, представляющий интересы футболиста в России, в интервью «Чемпионату».

    Календарь и таблица Серии А

    Контракт аргентинского полузащитника с самарским клубом действует до лета 2026 года. На портале Transfermarkt Гарре стоит € 8 млн.

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