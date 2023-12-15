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    «Спартак» может подписать ганского вингера «Црвены Звезды»

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    «Спартак» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Црвены Звезды» Османа Букари.

    Осман Букари
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    Осман Букари

    По информации Ghana Soccernet, помимо «Спартака», в переходе ганского вингера также заинтересован клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Калифорнийский клуб, как и москвичи, готовит официальное предложение по Букари.

    Источник отмечает, что интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Ноттингем Форест», но в английском клубе пока не уверены, сможет ли этот трансфер усилить команду.

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    • В текущем сезоне Букари провел за «Црвену Звезды» 21 матч, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

    Transfermarkt оценивает стоимость Букари в 6,5 миллиона евро.

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