«Селтик» — «Фейеноорд»: счет матча 2:1, обзор голов

На голы Луиса Пальмы и Густафа Лагербельке гости ответили точным ударом Янкубы Минтеха.
Футбол. Лига чемпионов. Группа E
Селтик — Фейеноорд 2:1
Голы: 1:0 Луис Пальма (пенальти) (33'), 1:1 Янкуба Минте (82'), 2:1 Густаф Лагербильке (90 + 1') Предупреждения: Алистер Джонстон (22'), Рамиз Зерруки (31'), Квинтен Тимбер (44'), Грег Тайлер (45 + 1'), Янкуба Минте (61')
Несмотря на победу, «Селтик» (4 очка) прекратил участие в еврокубках. У «Фейеноорда» осталось 6 пунктов, третья позиция и выход в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка состоится 18 декабря.