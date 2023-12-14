ОконченБоруссия Дортмунд — ПСЖ 1:1Онлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль Угарте и Карим Адейеми«Боруссия» Дортмунд — ПСЖ 1:1. Онлайн
  • 00:54
    • «Атлетико» переиграл «Лацио» и с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 00:23
    • Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Наполи» договорился о продлении контракта с Осимхеном
  • 22:45
    • «Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов
  • 22:39
    • «Лейпциг» с минимальным счетом победил «Янг Бойз» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    «Селтик» выиграл у «Фейеноорда», но вылетел из еврокубков

    «Селтик» — «Фейеноорд»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Эредивизия Фейеноорд Селтик
    В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» одолел «Фейеноорд» со счетом 2:1.

    «Селтик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Селтик»

    На голы Луиса Пальмы и Густафа Лагербельке гости ответили точным ударом Янкубы Минтеха.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Селтик — Фейеноорд 2:1
    Голы: 1:0 Луис Пальма (пенальти) (33'), 1:1 Янкуба Минте (82'), 2:1 Густаф Лагербильке (90 + 1') Предупреждения: Алистер Джонстон (22'), Рамиз Зерруки (31'), Квинтен Тимбер (44'), Грег Тайлер (45 + 1'), Янкуба Минте (61')

    Несмотря на победу, «Селтик» (4 очка) прекратил участие в еврокубках. У «Фейеноорда» осталось 6 пунктов, третья позиция и выход в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка состоится 18 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победная серия «Эдмонтона» не прекратится в игре с «Тампой-Бэй»
  • «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Филадельфия» справится на своем катке с «Вашингтоном»
  • «Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Виктория» будет ближе к победе
  • «Виктория» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Виктория — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Юнион — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бетис — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Карабах — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Ференцварош — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры