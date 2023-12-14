«Фиорентина» и «Ференцварош» вышли в следующий этап Лиги конференций

Завершились две встречи Лиги конференций в группе F.

Бельгийский «Генк» на своем поле обыграл сербский «Чукарички» со счетом 2:0.

Голы забивали Брайан Хейнен и Джозеф Пейнтсил.

Футбол. Лига конференций. Группа F Генк — Чукарички 2:0 Голы: 1:0 Брайан Хейнен (21'), 2:0 Джозеф Пэйнтсил (57') Генк: Мартен Вандевордт, Марк Маккензи, Муджаид Садик, Херардо Артеага, Брайан Хейнен, Матиас Галарса, Джозеф Пэйнтсил (Кристофер Бонсу Баа, 84'), Алиу Фадера (Патрик Грошовски, 37'), Закария Эль-Уади, Йира Сор (Толуваласе Эммануэль Арокодаре, 90'), Билал Эль-Ханнус (Ануар Аит-Эль-Хадж, 90') Чукарички: Ненад Филипович (Неманья Белич, 30'), Боица Никчевич, Игор Миладинович (Стефан Томович, 78'), Стефан Ковач, Неманья Тошич, Самбу Сиссоко, Боян Ковачевич, Никола Станкович, Лука Аджич (Лютер Сингх, 65'), Михайло Цветкович (Сандей Дамилар Адетунджи, 78'), Джордже Иванович (Алекса Янкович, 78') Предупреждения: Самбу Сиссоко (32'), Лука Аджич (50'), Закария Эль-Уади (90 + 1'), Лютер Сингх (90 + 3') Удаление: Матиас Галарса (33')

Во второй игре венгерский «Ференцварош» и итальянская «Фиоренинтина» завершили встречу ничейным исходом 1:1, который позволил обеим командам выйти в плей-офф.

Футбол. Лига конференций. Группа F Ференцварош — Фиорентина 1:1 Голы: 1:0 Кристоффер Закариассен (48'), 1:1 Лука Раньери (73') Ференцварош: Денеш Дибуш, Чебраил Макрецкис, Ибрахим Сиссе, Исмаэль Аанеба, Эльдар Чивич (Эндре Ботка, 65'), Маркос Маркиньос, Мохаммад Абу Фани, Анлерсон Эсити (Мохамед Бен Ромдане, 79'), Балинт Катона (Мухамед Бешич, 79'), Кристоффер Закариассен, Барнабаш Варга (Кристиан Листеш, 58') Фиорентина: Оливер Кристенсен, Фабьяно Паризи, Никола Миленкович, Лука Раньери, Антонин Барак, Максим Лопес, Роландо Мандрагора (M'bala Nzola, 63'), Лукас Бельтран, Йосип Брекало (Кристиан Куаме, 63'), Николас Гонсалес (Жонатан Иконе, 20'), Michael Kayode Предупреждения: Роландо Мандрагора (10'), Никола Миленкович (31'), Ибрахим Сиссе (60')

Первое место заняла «Фиорентина» с 12 очками. За ней следом «Ференцварош» (10). «Генк» с 9 очками и «Чукарички» с 0 баллов покидают турнир.