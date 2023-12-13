Файзуллаев получил вызов в сборную Узбекистана

Полузащитниксыграет за сборную Узбекистана в матчах Кубка Азии. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Файзуллаев сможет принять участие в матчах Кубка Азии, который состоятся в период с 12-го января по 10-е февраля. Сборная Узбекистана сыграет в одной группе с Сирией, Индией и Австралией.

В нынешнем сезоне Файзуллаев провел 13 матчей за ЦСКА в РПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.