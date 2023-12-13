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    «Копенгаген» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    «Копенгаген» — «Галатасарай»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Копенгаген» обыграл «Галатасарай» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 58-й минуте. Полузащитник «Копенгагена» Лукас Лерагер получил мяч у чужих ворот и с близкой дистанции забил гол, у голкипера соперника не было шансов отразить этот удар.

    После этого матча «Копенгаген» занимает 2-е место в группе А с 8-ю очками в активе. «Галатасарай» — на 3-й позиции (5 баллов).

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Копенгаген — Галатасарай 1:0
    Гол: 1:0 Лукас Лерагер (58') Копенгаген: Камиль Грабара, Петер Анкерсен, Денис Вавро, Кевин Дикс, Элиас Йелерт Кристенсен, Лукас Лерагер, Расмус Фальк, Виктор Классон, Диогу Гонсалвеш (Андреас Корнелиус, 67'), Элиас Ашури (Николай Бойлесен, 81'), Мохамед Эльюнуссип (Oscar Winther Hojlund, 90') Галатасарай: Фернандо Муслера, Кан Айхан (Дрис Мертенс, 61'), Анхелиньо (Барыш Йылмаз, 78'), Давинсон Санчес, Абдулкерим Бардакчи, Саша Боэ, Керем Актюркоглу, Тете (Хаким Зиеш, 61'), Лукас Торрейра (Сержиу Оливейра, 78'), Мауро Икарди, Уилфрид Заха (Седрик Бакамбу, 65') Предупреждения: Элиас Йелерт Кристенсен (37'), Уилфрид Заха (56'), Лукас Лерагер (86'), Лукас Лерагер (90')

    Таким образом, «Копенгаген» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Галатасарай» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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