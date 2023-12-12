Роналду: Очень жаль, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце 2022 года.
«Я очень счастлив быть в "Аль-Насре", и я с нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе.
Мне очень жаль, что я не пришел в "Аль-Наср" раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде и добиться успехов.
Я буду выкладываться в "Аль-Насре" в два раза сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха с этим замечательным клубом», — приводит слова 38-летнего португальца Roya News.
Напомним, Роналду попал в десятку претендентов на приз игроку года по версии Globe Soccer Awards.