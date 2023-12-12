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    Роналду: Очень жаль, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше

    Футбол Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Про-Лига
    Криштиану Роналду признался, что доволен своим решением продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце 2022 года.

    «Я очень счастлив быть в "Аль-Насре", и я с нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе.

    Мне очень жаль, что я не пришел в "Аль-Наср" раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде и добиться успехов.

  • Роналду набрал 60+ очков за год в десятый раз за карьеру
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    • Я буду выкладываться в "Аль-Насре" в два раза сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха с этим замечательным клубом», — приводит слова 38-летнего португальца Roya News.

    Напомним, Роналду попал в десятку претендентов на приз игроку года по версии Globe Soccer Awards.

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