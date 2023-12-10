Тухель о поражении «Баварии»: У нас совсем не было желания одержать победу в этом матче

Главный тренервысказался об игре своей команды в матче 14-го тура Бундеслиги с(1:5).

«Мы заслужили поражение. Мы все виноваты в нём. Такое не должно происходить после недельного цикла тренировок. Мы не должны играть подобным образом.

Сегодня у нас совсем не было желания одержать победу в выездном матче», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

После поражения от «Айнтрахта» «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 32 очками в активе. Команда отстает от 1-й позиции на 3 балла.

В следующем матче «Бавария» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 12-го декабря в рамках группового этапа Лиги чемпионов.