«Монпелье» — «Ланс»: счет матча 0:0, обзор

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, сыграв 0:0.
Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье — Ланс 0:0
Монпелье: Бенжамен Леком, Бечир Омерагич, Кристофер Жюльен, Максим Эстеве, Энцо Чато (Фалайе Сако, 70'), Тежи Саванье, Жорис Шотар, Халил Файад (Саша Делайе, 65'), Мусса Аль-Тамари (Кельвин Йебоа, 56'), Акор Адамс, Lucas Mincarelli Davin Ланс: Брис Самба, Рубен Агилар, Факундо Медина, Кевин Дансо, Жонатан Гради, Давид Кошта (Анжело Фюльжини, 65'), Адриен Томассон (Уэсли Саид, 65'), Пшемыслав Франковский, Салис Абдул-Самед (Нампалис Менди, 72'), Нейл Эль-Айнауи (Анди Диуф, 79'), Элье Ваи (Морган Гилавоги, 72') Предупреждения: Кевин Дансо (12'), Пшемыслав Франковский (15'), Саша Делайе (84'), Жордан Ферри (90 + 3'), Жонатан Гради (90 + 3')
«Ланс» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. У «Монпелье» 14 очков и 13-я позиция.