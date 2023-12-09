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    «Монпелье» и «Ланс» сыграли вничью

    «Монпелье» — «Ланс»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монпелье Ланс
    В матче 15-го тура чемпионата Франции «Монпелье» и «Ланс» не смогли выявить сильнейшего.

    «Ланс»
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    «Ланс»

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, сыграв 0:0.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Ланс 0:0
    Монпелье: Бенжамен Леком, Бечир Омерагич, Кристофер Жюльен, Максим Эстеве, Энцо Чато (Фалайе Сако, 70'), Тежи Саванье, Жорис Шотар, Халил Файад (Саша Делайе, 65'), Мусса Аль-Тамари (Кельвин Йебоа, 56'), Акор Адамс, Lucas Mincarelli Davin Ланс: Брис Самба, Рубен Агилар, Факундо Медина, Кевин Дансо, Жонатан Гради, Давид Кошта (Анжело Фюльжини, 65'), Адриен Томассон (Уэсли Саид, 65'), Пшемыслав Франковский, Салис Абдул-Самед (Нампалис Менди, 72'), Нейл Эль-Айнауи (Анди Диуф, 79'), Элье Ваи (Морган Гилавоги, 72') Предупреждения: Кевин Дансо (12'), Пшемыслав Франковский (15'), Саша Делайе (84'), Жордан Ферри (90 + 3'), Жонатан Гради (90 + 3')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Ланс» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. У «Монпелье» 14 очков и 13-я позиция.

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