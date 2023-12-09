«Хетафе» — «Валенсия»: счет матча 1:0, обзор гола

Борха Майораль Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 87-й минуте встречи забил Борха Майораль.
Отметим, что хозяева доигрывали поединок вдесятером, а гости — вдевятером.
Футбол. Испания. Примера
Хетафе — Валенсия 1:0
Гол: 1:0 Борха Майораль (87') Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Даконам Ортега Дьене (Карлос Аленья, 70'), Домингуш Дуарте, Гастон Альварес, Мэйсон Гринвуд, Неманья Максимович, Луис Милья (Оскар Родригес, 70'), Хуанми Латаса (Хайме Мата, 74'), Борха Майораль, Jorge Martin Camunas Валенсия: Георгий Мамардашвили, Димитри Фулкье, Габриэл Паулиста, Кристьян Москера, Тьерри Корреа (Серхи Канос, 90'), Фран Перес (Муктар Дьякаби, 54'), Хави Герра Морено, Пепелу, Уго Дуро, Диего Лопес Ногероль (Хесус Васкес Алькальде, 83'), Yarek Gasiorowski (Роман Яремчук, 90') Предупреждения: Тьерри Корреа (42'), Габриэл Паулиста (43'), Габриэл Паулиста (50'), Ruben Baraja (54'), Луис Милья (57'), Даконам Ортега Дьене (61'), Димитри Фулкье (90 + 4') Удаления: Javier Guerra (89'), Домингуш Дуарте (90 + 4')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Хетафе» набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия» с 19 баллами на счету находится на 10-й позиции.