Кварацхелия: Мадридский «Реал» был моей любимой командой в детстве

Хавбек «Наполи»отметил, что в детстве поддерживал мадридский «Реал», а также прокомментировал свое будущее.

«Мадридский "Реал" был моей любимой командой в детстве. Сейчас я на сто процентов сосредоточен на "Наполи". Я делаю всё возможное, чтобы помочь команде.

Мне нравятся многие клубы, но я даже не думаю о своём будущем — всё, что меня заботит, это "Наполи". Я чувствую себя здесь счастливым», — приводит слова Кварацхелии в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия в 13 встречах за «Наполи» в Серии А забил 4 мяча и сделал три голевые передачи.