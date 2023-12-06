Эдди Хау заявил, что голкиперу «Ньюкасла» потребуется операция

Главный тренеррассказал о состоянии голкипера команды Ника Поупа, который получил травму плеча в матче против(1:0).

«У него было несколько сеансов у специалистов. Ждем окончательных новостей. Нет никаких сомнений, что ему нужна операция, поэтому он будет отсутствовать какое‑то время.

Операция еще не состоялась, но, скорее всего, Поуп пропустит примерно четыре месяца. Это большой удар для нас, но мы ожидали такого исхода, как только увидели вывих», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Поуп провел 14 матчей за «Ньюкасл» в АПЛ. После 14-и туров «сороки» занимают 6-е место в таблице с 26-ю очками в активе.