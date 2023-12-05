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    Гендиректор «Пари НН»: Наша позиция такая: развивая игроков, развивается клуб

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал об отношении к футболистам. Функционер отметил, что нельзя распоряжаться игроками, не обращая внимания на их желания.

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    «Я, повторяю, человек новый и считаю, что футболисты — не рабы. Продавать людей не совсем правильно. Здесь должна быть двусторонняя история: и игроку должно быть хорошо, и клуб, который в него вложился, должен развиваться.

    Если его насильно куда-то отдали — футболист против, а клуб за, — не работает эта история. А такие ситуации иногда случаются в российском футболе. Поэтому здесь все должны быть за. Если формула: win — win — win совпадает, тогда это хорошая история.

    Поэтому наша позиция такая: развивая игроков, развивается клуб. Мы должны развивать клуб, не надо о него вытирать ноги и думать, что это какая-то фарм-кормушка для больших, более успешных клубов. Нет, это не так. Мы самостоятельная, успешная единица, смотрящая не на стыковые матчи, а в еврокубки в перспективе.

    Мы хотим развиваться и финансово, и спортивно. Этой зимой планируются выгодные продажи. Не буду анонсировать какие, но будем удивлять», — сказал Мелик-Гусейнов Чемпионату.

    После 17-и туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют 9-го ноября с «Зенитом».

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