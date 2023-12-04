Сутормин может покинуть «Зенит»

Полузащитникможет покинутьво время зимней паузы в чемпионате России.

По информации Sport24, игрок не против такого варианта развития событий в связи с отсутствием игровой практики.

Источник отмечает, что активный интерес к 29-летнему футболисту проявляют четыре клуба РПЛ — ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

Отмечается, что в «Динамо» Сутормина давно ведет спортивный блок клуба — еще до прихода нового главного тренера Марцела Лички.

Ранее Сутормин подтвердил, что летом мог перейти в ЦСКА.

В текущем чемпионате России Сутормин провел семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.