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    Сутормин может покинуть «Зенит»

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    Полузащитник Алексей Сутормин может покинуть «Зенит» во время зимней паузы в чемпионате России.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    По информации Sport24, игрок не против такого варианта развития событий в связи с отсутствием игровой практики.

    Источник отмечает, что активный интерес к 29-летнему футболисту проявляют четыре клуба РПЛ — ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

    Отмечается, что в «Динамо» Сутормина давно ведет спортивный блок клуба — еще до прихода нового главного тренера Марцела Лички.

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    • Ранее Сутормин подтвердил, что летом мог перейти в ЦСКА.

    В текущем чемпионате России Сутормин провел семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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