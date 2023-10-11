Сутормин: Для меня ЦСКА был хорошим вариантом, но не жалею, что остался в «Зените»

Полузащитник «Зенита»подтвердил, что летом мог перейти в

«Насколько я знаю, был интерес, велись переговоры. Но я остался в "Зените". Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею. Значит, все так и должно быть. Вопросов не задавал.

Знаю, что нужен еще команде. На тему трансфера с Федотовым не общались. Я знал ситуацию, Владимир Валентинович тоже. Больше разговаривали на футбольные темы. После игры в Москве не удалось, но после Суперкубка — да. Но опять же об игре, о финале. А не о трансферных делах», — приводит слова 29-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сутормин провел в чемпионате России шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.