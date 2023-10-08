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    Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов РПЛ

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    Популярный сайт Transfermarkt в собственном телеграм-канале сделал сборную самых дорогих футболистов чемпионата России на данный момент. Сборная представлена по схема 1-3-5-2.

    Вендел
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    Вендел

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», € 16 млн).

    Защитники: Дуглас Сантос («Зенит», € 18 млн), Страхиня Эракович («Зенит», € 9 млн), Роберт Ренан («Зенит», € 9 млн).

    Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит», € 16 млн), Вендел («Зенит», € 24 млн), Иван Обляков (ЦСКА, € 10 млн), Эдуард Сперцян («Краснодар», € 15 млн), Клаудиньо («Зенит», € 20 млн).

    Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар», € 12 млн), Фёдор Чалов (ЦСКА, € 12 млн).

    В настоящий момент самым дорогим игроком в РПЛ является центральный полузащитник «Зенита» Вендел.

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