Жоау Феликс признан лучшим игроком матча с «Атлетико»

В матче 15-го тура Примерыдома одолеласо счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил вингер «Барселоны» Жоау Феликс. Футболист был признан лучшим игроком встречи.

Феликс перешел в «Барселону» из «Атлетико» в сентябре 2023 года на правах аренды до конца сезона-2023/24.

Соглашение 24-летнего игрока с «матрасниками» истекает в июне 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость Феликса в 50 млн евро.

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В текущем сезоне Феликс провел 15 встреч, забил 5 голов и сделал три результативные передачи.