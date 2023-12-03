«Севилья» — «Вильярреал»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

В матче 15-го тура испанской Примерызавершила встречу свничью — 1:1.

Первый тайм не принес забитых голов.

Только на 75-й минуте был забит первый мяч. Его автором стал защитник «Севильи» Кике Салас.

Спустя две минуты ветеран «Вильярреала» Хосе Луис Моралес сравнял счет.

Гости имели шанс вырвать победу, даже забили гол в добавленное время, но он был отменен после просмотра ВАР из-за фола.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Вильярреал 1:1 Голы: 1:0 Кике Салас (75'), 1:1 Хосе Моралес Луис (77') Севилья: Марко Дмитрович, Хуанлу, Танги Ньянзу (Кике Салас, 72'), Неманья Гудель, Джибриль Соу, Фернандо (Оливер Торрес, 90'), Иван Ракитич, Лукас Окампос, Доди Лукебакио, Маркос Акунья (Адрия Хинер, 46'), Юссеф Эн-Несири Вильярреал: Филип Йоргенсен, Хорхе Куэнка, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт, Хосе Моралес Луис (Бен Бреретон, 87'), Сантьяго Комесанья (Этьен Капу, 71'), Даниэль Парехо (Франсис Коклен, 84'), Алекс Баэна, Альфонсо Педраса, Херар Морено, Adria Altimira (Альберто Морено, 71') Предупреждения: Альфонсо Педраса (45'), Джибриль Соу (45 + 3'), Juanlu Sanchez (53'), Adria Altimira (54'), Marcelino Garcia (60'), Иван Ракитич (90 + 6')

«Вильярреал» располагается на 12-м месте с 16 очками.

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«Севилья» идет 15-й с 13 баллами.