«Монако» — «Монпелье»: счет матча 2:0, обзор голов

Александр Головин Фото: globallookpress.com
«Монако» вышел вперед на 9-й минуте. Гол забил Такуми Минамино.
В компенсированное время точку в этой встрече поставил Виссам Бен-Йеддер.
Футбол. Франция. Лига 1
Монако — Монпелье 2:0
Голы: 1:0 Такуми Минамино (9'), 2:0 Виссам Бен-Йеддер (90 + 2') Монако: Филипп Кён, Вандерсон (Крепин Дьятта, 81'), Уилфрид Синго, Гильермо Марипан, Исмаил Якобс, Денис Закария, Мохамед Камара, Магнес Аклиуше (Edan Diop, 88'), Александр Головин, Такуми Минамино, Фоларин Балогун (Виссам Бен-Йеддер, 74') Монпелье: Бенжамен Леком, Максим Эстеве, Кики, Бечир Омерагич, Фалайе Сако (Энцо Чато, 61'), Вахби Хазри (Халил Файад, 61'), Жорис Шотар, Тежи Саванье, Акор Адамс (Кельвин Йебоа, 76'), Мусса Аль-Тамари, Lucas Mincarelli Davin (Кристофер Жюльен, 76') Предупреждения: Вандерсон (20'), Тежи Саванье (45 + 1'), Александр Головин (76'), Жорис Шотар (84'), Энцо Чато (90 + 1') Удаление: Бубакар Куяте (69')
«Монпелье» играл с 69-й минуты вдесятером из-за удаления Кики Куяте.
«Монако» набрал 27 очков и идет третьим в таблице Лиги 1.
«Монпелье» (13) находится на 13-м месте.