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    «Монако» с минимальным счетом обыграл «Монпелье»

    «Монако» — «Монпелье»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 14-го тура чемпионата Франции «Монако» принимал «Монпелье». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Монако» вышел вперед на 9-й минуте. Гол забил Такуми Минамино.

    В компенсированное время точку в этой встрече поставил Виссам Бен-Йеддер.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Монпелье 2:0
    Голы: 1:0 Такуми Минамино (9'), 2:0 Виссам Бен-Йеддер (90 + 2') Монако: Филипп Кён, Вандерсон (Крепин Дьятта, 81'), Уилфрид Синго, Гильермо Марипан, Исмаил Якобс, Денис Закария, Мохамед Камара, Магнес Аклиуше (Edan Diop, 88'), Александр Головин, Такуми Минамино, Фоларин Балогун (Виссам Бен-Йеддер, 74') Монпелье: Бенжамен Леком, Максим Эстеве, Кики, Бечир Омерагич, Фалайе Сако (Энцо Чато, 61'), Вахби Хазри (Халил Файад, 61'), Жорис Шотар, Тежи Саванье, Акор Адамс (Кельвин Йебоа, 76'), Мусса Аль-Тамари, Lucas Mincarelli Davin (Кристофер Жюльен, 76') Предупреждения: Вандерсон (20'), Тежи Саванье (45 + 1'), Александр Головин (76'), Жорис Шотар (84'), Энцо Чато (90 + 1') Удаление: Бубакар Куяте (69')

    «Монпелье» играл с 69-й минуты вдесятером из-за удаления Кики Куяте.

    «Монако» набрал 27 очков и идет третьим в таблице Лиги 1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Монпелье» (13) находится на 13-м месте.

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