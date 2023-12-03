«Милан» — «Фрозиноне»: счет матча 3:1, обзор голов

на своем поле одержал победу над(3:1) в матче 14-го тура итальянской Серии А.

Первый гол «россонери» забили на 43-й минуте встречи. Нападающий «Милана» Лука Йович оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч и вогнал его прямо по центру ворот.

На 50-й минуте форвард хозяев Кристиан Пулишич вышел один на один с голкипером соперника, не стал выдерживать паузу и быстро забил гол — 2:0.

На 74-й минуте защитник «Милана» Фикайо Томори оказался самым расторопным у чужих ворот и сильно пробил по центру ворот — 3:0.

На 82-й минуте «Фрозиноне» забил гол престижа. Точным ударом отличился полузащитник команды Марко Брешианини.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Фрозиноне 3:1 Голы: 1:0 Лука Йович (43'), 2:0 Кристиан Пулишич (50'), 3:0 Фикайо Томори (74'), 3:1 Марко Брешианини (82') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Алессандро Флоренци, Юнус Муса, Тейьяни Рейндерс (Исмаэль Беннасер, 79'), Самуэль Чуквезе (Ясин Адли, 64'), Рубен Лофтус-Чик (Томмазо Побега, 79'), Кристиан Пулишич (Шака Траоре, 79'), Лука Йович (Francesco Camarda, 85') Фрозиноне: Стефано Турати, Симоне Романьоли, Калеб Околи, Иларио Монтеризи (Walid Cheddira, 86'), Арийон Ибрахимович (Giuseppe Caso, 66'), Рейниер (Francesco Gelli, 57'), Матиас Соуле, Мехди Бурабья (Марко Брешианини, 46'), Marvin Cuni (Кайо Жорже, 66'), Enzo Barrenechea, Anthony Oyono Предупреждения: Enzo Barrenechea (63'), Лука Йович (80'), Stefano Pioli (90 + 4')

После этого матча «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А с 29-ю очками в активе. «Фрозиноне» — на 11-й позиции (18 баллов).