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    Все новости спорта

    Лучший бомбардир Первой лиги Окоронкво стал стоить вдвое дороже

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    Интернет-портал Transfermarkt составил список наиболее подорожавших футболистов Первой лиги по итогам первой части сезона.

    Джонатан Окоронкво
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    Джонатан Окоронкво

    Больше всего в цене прибавили нигерийский нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво и голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк.

    Топ-10 самых подорожавших игроков Первой лиги:

    1. Джонатан Окоронкво («Арсенал») — € 800 (+ 400) тыс.;
    2. Давид Волк («Динамо» Махачкала) — € 600 (+ 400) тыс.;
    3. Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала) — € 700 (+ 300) тыс.;
    4. Егор Любаков («Тюмень») — € 700 (+ 300) тыс.;
    5. Сергей Волков («Акрон») — € 1 (+ 250 тыс.) млн;
    6. Игорь Обухов («Химки») — € 600 (+ 250) тыс.;
    7. Илья Порохов («Тюмень») — € 500 (+ 250) тыс.;
    8. Никита Кокарев («Арсенал») — € 450 (+ 250) тыс.;
    9. Константин Савичев («Акрон») — € 900 (+ 200) тыс.;
    10. Александр Бем («Тюмень») — € 600 (+ 200) тыс.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Напомним, что 20-летний нигерийский нападающий принадлежит «Краснодару» и играет в «Арсенале» на правах аренды. За 19 матчей в этом чемпионате он забил уже 12 мячей.

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