Лучший бомбардир Первой лиги Окоронкво стал стоить вдвое дороже

Больше всего в цене прибавили нигерийский нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво и голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк.
Топ-10 самых подорожавших игроков Первой лиги:
1. Джонатан Окоронкво («Арсенал») — € 800 (+ 400) тыс.;
2. Давид Волк («Динамо» Махачкала) — € 600 (+ 400) тыс.;
3. Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала) — € 700 (+ 300) тыс.;
4. Егор Любаков («Тюмень») — € 700 (+ 300) тыс.;
5. Сергей Волков («Акрон») — € 1 (+ 250 тыс.) млн;
6. Игорь Обухов («Химки») — € 600 (+ 250) тыс.;
7. Илья Порохов («Тюмень») — € 500 (+ 250) тыс.;
8. Никита Кокарев («Арсенал») — € 450 (+ 250) тыс.;
9. Константин Савичев («Акрон») — € 900 (+ 200) тыс.;
10. Александр Бем («Тюмень») — € 600 (+ 200) тыс.
Напомним, что 20-летний нигерийский нападающий принадлежит «Краснодару» и играет в «Арсенале» на правах аренды. За 19 матчей в этом чемпионате он забил уже 12 мячей.