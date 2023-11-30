Лучший бомбардир Первой лиги Окоронкво стал стоить вдвое дороже

Интернет-портал Transfermarkt составил список наиболее подорожавших футболистов Первой лиги по итогам первой части сезона.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Джонатан Окоронкво Фото: arsenaltula.ru

Больше всего в цене прибавили нигерийский нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво и голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк.

Топ-10 самых подорожавших игроков Первой лиги:

1. Джонатан Окоронкво («Арсенал») — € 800 (+ 400) тыс.;

2. Давид Волк («Динамо» Махачкала) — € 600 (+ 400) тыс.;

3. Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала) — € 700 (+ 300) тыс.;

4. Егор Любаков («Тюмень») — € 700 (+ 300) тыс.;

5. Сергей Волков («Акрон») — € 1 (+ 250 тыс.) млн;

6. Игорь Обухов («Химки») — € 600 (+ 250) тыс.;

7. Илья Порохов («Тюмень») — € 500 (+ 250) тыс.;

8. Никита Кокарев («Арсенал») — € 450 (+ 250) тыс.;

9. Константин Савичев («Акрон») — € 900 (+ 200) тыс.;

10. Александр Бем («Тюмень») — € 600 (+ 200) тыс.

Календарь и таблица ФНЛ

Напомним, что 20-летний нигерийский нападающий принадлежит «Краснодару» и играет в «Арсенале» на правах аренды. За 19 матчей в этом чемпионате он забил уже 12 мячей.