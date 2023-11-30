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    «Бавария» и «Копенгаген» обошлись без забитых голов

    «Бавария» — «Копенгаген»: счет матча 0:0, обзор

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    Завершился матч группы А 5-го тура Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и датским «Копенгагеном». Он не принес забитых голов — 0:0.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Бавария» перед этим матчем уже обеспечила себе первое место и поэтому могла играть в свое удовольствие.

    Немцы владели преимуществом, создали больше моментов, но поразить ворота отлично игравшего поляка Камила Грабары так и не смогли.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Бавария — Копенгаген 0:0
    Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Йозуа Киммих, Рафаэл Геррейру (Александар Павлович, 64'), Конрад Лаймер, Леон Горецка, Альфонсо Дэвис (Франс Кретциг, 86'), Кингсли Коман (Лерой Зане, 64'), Томас Мюллер, Матис Тель (Серж Гнабри, 64'), Гарри Кейн Копенгаген: Камиль Грабара, Николай Бойлесен (Петер Анкерсен, 71'), Кевин Дикс, Денис Вавро, Элиас Йелерт, Виктор Классон (Орри Оускарссон, 60'), Руни Барджи (Элиас Ашури, 60'), Лукас Лерагер, Расмус Фальк, Мохамед Эльюнуссип, Диогу Гонсалвеш (Оскар Винтер Хёйлунн, 90') Предупреждения: Диогу Гонсалвеш (24'), Расмус Фальк (55'), Свен Ульрайх (73')

    Теперь у «Баварии» в активе 13 очков.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Копенгаген» имеет пять баллов.

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