ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сантьяго ХименесВторой Ван Перси или новый Кежман? «Реал» и «Барса» нацелились на лидера атаки «Фейеноорда»
    Все новости спорта

    Радимов: Был уверен, что арбитр не назначит пенальти в ворота «Ньюкасла»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов ПСЖ Ньюкасл Лига чемпионов
    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о матче Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкаслом».

    Владислав Радимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Радимов

    Игра в Париже завершилась вничью — 1:1. Хозяева забили ответный гол в компенсированное время после точного удара Килиана Мбаппе с пенальти.

    «Конечно, это обидно для "Ньюкасла", они будут протестовать, но очки им никто не вернет.

    Сейчас я удивился, что пенальти был назначен. Я был уверен, что судья пенальти не назначит.

    Спорный со всех точек зрения пенальти, конечно, для "Ньюкасла" это обидно. "ПСЖ" создал уйму моментов. Гол "Ньюкасла" — на совести Доннаруммы. "ПСЖ" по качеству игры доказал, что он сильнее», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Тут не стоит ждать много забитых голов
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Команды в упорной борьбе не выявят сильнейшего
  • «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Оформит ли «Арсенал» выход в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Арсенал» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шериф — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — ЛАСК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Марсель — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры