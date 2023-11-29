Радимов: Был уверен, что арбитр не назначит пенальти в ворота «Ньюкасла»

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о матче Лиги чемпионов между

Игра в Париже завершилась вничью — 1:1. Хозяева забили ответный гол в компенсированное время после точного удара Килиана Мбаппе с пенальти.

«Конечно, это обидно для "Ньюкасла", они будут протестовать, но очки им никто не вернет.

Сейчас я удивился, что пенальти был назначен. Я был уверен, что судья пенальти не назначит.

Спорный со всех точек зрения пенальти, конечно, для "Ньюкасла" это обидно. "ПСЖ" создал уйму моментов. Гол "Ньюкасла" — на совести Доннаруммы. "ПСЖ" по качеству игры доказал, что он сильнее», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».