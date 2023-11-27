Куарежма: Одно из моих самых больших сожалений — это то, что я не смог добиться успеха в «Барселоне»

Бывший полузащитникжалеет о том, что не смог раскрыться в составе «сине-гранатовых».

«Порту — великий клуб, но за "Барселону" мечтает выступать любой футболист. Для меня было гордостью играть за оба клуба, но "Барселона" всегда была моей мечтой.

Одно из моих самых больших сожалений — это то, что я не смог добиться успеха в составе сине-гранатовых. Если бы я добился в "Барселоне" того же, что и в "Порту", я бы встал в один ряд с великими и получил бы Золотой мяч», — сказал Куарежма в интервью A Bola.

Напомним, что португалец выступал за «Барселону» в сезоне 2003/2004. Последних клубом Куарежмы в карьере был «Гимарайнш», где полузащитник провел 25 матчей, забил 2 гола и сделал ассист.