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    Куарежма: Одно из моих самых больших сожалений — это то, что я не смог добиться успеха в «Барселоне»

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    Бывший полузащитник «Барселоны» Рикарду Куарежма жалеет о том, что не смог раскрыться в составе «сине-гранатовых».

    Рикарду Куарежма
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    Рикарду Куарежма

    «Порту — великий клуб, но за "Барселону" мечтает выступать любой футболист. Для меня было гордостью играть за оба клуба, но "Барселона" всегда была моей мечтой.

    Одно из моих самых больших сожалений — это то, что я не смог добиться успеха в составе сине-гранатовых. Если бы я добился в "Барселоне" того же, что и в "Порту", я бы встал в один ряд с великими и получил бы Золотой мяч», — сказал Куарежма в интервью A Bola.

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    • Напомним, что португалец выступал за «Барселону» в сезоне 2003/2004. Последних клубом Куарежмы в карьере был «Гимарайнш», где полузащитник провел 25 матчей, забил 2 гола и сделал ассист.

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