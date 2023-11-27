«Манчестер Юнайтед» нацелился на 16-летнего бразильского вундеркинда

Как сообщает Mundo Deportivo, 16-летним нападающим «Палмейраса»всерьез заинтересовался

Помимо манкунианцев за ним пристально следят также «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Барселона» и «Реал» Мадрид.

«Пламейрас» готов отпустить своего таланта за сумму в € 60 млн.

Эставао Вилиан носит прозвище «Мессиньо». Он уже в 10 лет подписал контракт с известным производителем спортивной одежды, что сделало его самым молодым бразильским футболистом, который заключал рекламный контракт с этим брендом.

Эставао Виллиан участвовал в недавнем чемпионате мира U17, где в пяти играх забил три гола и отдал три результативные передачи, но его сборная дошла только до четвертьфинала.