ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Осимхен — форвард «Наполи» Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября
  • 21:45
    • «Локомотив» победил ЦСКА с минимальным преимуществом
    Все новости спорта

    «Алания» и «Акрон» не выявили победителя

    «Алания» — «Акрон»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Алания Акрон
    В центральной игре 20-го тура владикавказская «Алания» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью — 1:1.

    Хавбек «барсов» Батраз Гурциев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хавбек «барсов» Батраз Гурциев

    Перед этим матчем у хозяев был уволен главный тренер Олег Василенко и команду вывел наставник резервного состава Олег Хапсаев, который приготовил несколько сюрпризов сопернику в старте.

    На 25-й минуте счет открыл хавбек «барсов» Батраз Гурциев, для которого этот мяч стал четвертым в чемпионате.

    В конце тайма нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев забил в ворота своей бывшей команды, сделав счет 1:1.

    После перерыва обе команды имели возможность одержать победу, но свои моменты не использовали.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Акрон 1:1
    Голы: 1:0 Gurtsiev B. (25'), 1:1 Абу-Саид Эльдарушев (39') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Азамат Засеев, Алан Хабалов, Вячеслав Кротов, Ислам Машуков, Gagloev T., Gurtsiev B. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Вадим Конюхов, Иван Чудин, Антон Килин, Евгений Песегов, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N. Предупреждения: Andjelkovic N. (30'), Константин Савичев (44'), Джамалдин Ходжаниязов (72'), Валерий Царукян (88')

    Этим матчем завершилась первая часть чемпионата, команды уходят на зимний перерыв.

    Календарь и таблица ФНЛ

    После 20 матчей у «Акрона» 35 очков, он на четвертой позиции. «Алания» (32) — шестая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лидер Примеры завоюет очередные три очка
  • «Жирона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» прервут свою серию низовых матчей
  • «Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Совершит ли ПСЖ реванш против «Ньюкасла»?
  • ПСЖ — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  5.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шахтёр — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры