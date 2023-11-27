«Алания» — «Акрон»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

В центральной игре 20-го тура владикавказскаяи тольяттинскийсыграли вничью — 1:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Хавбек «барсов» Батраз Гурциев Фото: www.fcalania.com/

Перед этим матчем у хозяев был уволен главный тренер Олег Василенко и команду вывел наставник резервного состава Олег Хапсаев, который приготовил несколько сюрпризов сопернику в старте.

На 25-й минуте счет открыл хавбек «барсов» Батраз Гурциев, для которого этот мяч стал четвертым в чемпионате.

В конце тайма нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев забил в ворота своей бывшей команды, сделав счет 1:1.

После перерыва обе команды имели возможность одержать победу, но свои моменты не использовали.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Акрон 1:1 Голы: 1:0 Gurtsiev B. (25'), 1:1 Абу-Саид Эльдарушев (39') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Азамат Засеев, Алан Хабалов, Вячеслав Кротов, Ислам Машуков, Gagloev T., Gurtsiev B. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Вадим Конюхов, Иван Чудин, Антон Килин, Евгений Песегов, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N. Предупреждения: Andjelkovic N. (30'), Константин Савичев (44'), Джамалдин Ходжаниязов (72'), Валерий Царукян (88')

Этим матчем завершилась первая часть чемпионата, команды уходят на зимний перерыв.

Календарь и таблица ФНЛ

После 20 матчей у «Акрона» 35 очков, он на четвертой позиции. «Алания» (32) — шестая.