«Хоффенхайм» — «Майнц»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

В заключительной игре 12-го тура немецкой Бундеслигисмог уйти от поражения в матче с— 1:1.

На 39-й минуте подопечные Яна Зиверта, при котором пока «Майнц» не проигрывает в чемпионате открыли счет усилиями Марко Рихтера. В том эпизоде ему ассистировал Эдмилсон Фернандеш.

Сразу после перерыва датчанин Роберт Сков сделал счет 1:1. Голевую передачу ему отдал Павел Кадержабек.

«Майнц» имел возможность увезти три очка из Зингсхайма, но Аймен Баркок на 68-й минуте не реализовал пенальти.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Майнц 1:1 Голы: 0:1 Марко Рихтер (39'), 1:1 Роберт Сков (49') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Озан Кабак (Кевин Акпогума, 46'), Джон Брукс, Кевин Фогт, Гриша Прёмель (Флориан Гриллич, 46'), Антон Стах (Финн Оле Беккер, 78'), Мариус Бюльтер (Павел Кадержабек, 46'), Роберт Сков (Ила Бебу, 63'), Андрей Крамарич, Ваутер Вегорст, Максимилиан Байер Майнц: Робин Центнер, Филипп Мвене, Сильван Видмер (Данни да Коста, 90'), Ли Джэ Сон (Jonathan Michael Burkardt, 73'), Леандро Мартинс, Том Краус, Аймен Баркок (Brajan Gruda, 69'), Антони Каси, Эдмилсон Фернандеш, Людовик Ажорк, Марко Рихтер Предупреждения: Андрей Крамарич (25'), Эдмилсон Фернандеш (25'), Антони Каси (29'), Джон Брукс (30'), Озан Кабак (32'), Гриша Прёмель (44'), Марко Рихтер (68'), Филипп Мвене (90 + 1')

«Хоффенхайм» сейчас располагается на шестой позиции с 20 очками. «Майнц» идет в зоне стыков с 8 очками.