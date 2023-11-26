В 19:30 26.11.2023 Эвертон и Манчестер Юнайтед начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

Эвертон — Манчестер Юнайтед

Последний матч между собой: Манчестер Юнайтед — Эвертон 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Эвертон»).

Трансляция

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