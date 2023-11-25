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    Почеттино: Наша худшая игра в этом сезоне. Для «Ньюкасла» все складывалось слишком легко

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о разгромном поражении своей команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:4).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Наша худшая игра в этом сезоне. На трибунах было тяжело находиться. Однако мы не имеем никакого права жаловаться на результат. Мы с самого начала были не в состоянии читать игру соперника. Мы действовали недостаточно интенсивно и энергично. Для "Ньюкасла" все складывалось слишком легко. Именно поэтому я расстроен нашей игрой.

    У нас молодая команда, которой нужны подобные болезненные поражения для развития. Завтра мы проведём тренировку с утра, выходного не будет. Нельзя винить отдельных футболистов — мы единое целое», — приводит слова Почеттино BBC.

    После этого матча «Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 23 очками в активе. «Челси» — на 10-й позиции (16).

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