«Ньюкасл» — «Челси»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал домашнюю победу над(4:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

В 1-м тайме команды обменялись голами. Сначала форвард «Ньюкасла» Александер Исак открыл счет на 13-й минуте. Затем нападающий «Челси» Рахим Стерлинг точным ударом сравнял счет на 23-й минуте.

Во 2-м отрезке забивал только «Ньюкасл». На 60-й минуте защитник хозяев Джамал Ласселлс вывел свою команду вперед — 2:1.

Спустя всего минуту нападающий «сорок» Жоэлинтон пробил голкипера «Челси» и удвоил преимущество.

Уже на 83-й минуте форвард «Ньюкасла» Энтони Гордон поставил точку в этом матче, забив 4-й гол своей команды.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Челси 4:1 Голы: 1:0 Александер Исак (13'), 1:1 Рахим Стерлинг (23'), 2:1 Джамал Ласcеллс (60'), 3:1 Жоэлинтон (61'), 4:1 Энтони Гордон (83') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Джамал Ласcеллс (Мэтт Ритчи, 86'), Фабиан Шёр, Льюис Майли (Amadou Diallo, 90'), Бруно Гимарайнс, Мигель Альмирон (Пол Дамметт, 87'), Жоэлинтон, Александер Исак (Alex Murphy, 81'), Энтони Гордон (Michael Ndiweni, 90'), Tino Livramento Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Тьяго Силва, Рис Джеймс, Рахим Стерлинг (Армандо Броя, 87'), Конор Галлахер (Михаил Мудрик, 68'), Коул Палмер (Чуквунонсо Мадуэке, 74'), Энцо Фернандес, Лесли Угочукву (Мойсес Кайседо, 68'), Николас Джексон (Леви Колвилл, 68') Предупреждения: Киран Триппьер (22'), Лесли Угочукву (41'), Жоэлинтон (45 + 3'), Джамал Ласcеллс (46'), Рис Джеймс (55'), Рахим Стерлинг (59'), Рис Джеймс (73'), Марк Кукурелья (77'), Леви Колвилл (81'), Мэтт Ритчи (90 + 2')

После этого матча «Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 23 очками в активе. «Челси» — на 10-й позиции (16).