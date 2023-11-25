Луис Энрике: Доннарумма? Все совершают ошибки, но это его первая

Наставник «ПСЖ»высказался по поводу ошибки вратаряв матче чемпионата Франции с «Монако» (5:2).

«Все совершают ошибки, но это его первая. Всегда прошу вратаря делать первый пас, сегодня он допустил ошибку, но это часть футбола. В остальном он был великолепен.

Ему удалось быстро прийти в себя после этой помарки. Я сам совершаю ошибки в каждом матче. Его сезон выдающийся, я в восторге от его выступлений и поведения», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В ближайшем матче «ПСЖ» сыграет 28 ноября на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.