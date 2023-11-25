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    Луис Энрике: Доннарумма? Все совершают ошибки, но это его первая

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    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался по поводу ошибки вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в матче чемпионата Франции с «Монако» (5:2).

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Все совершают ошибки, но это его первая. Всегда прошу вратаря делать первый пас, сегодня он допустил ошибку, но это часть футбола. В остальном он был великолепен.

    Ему удалось быстро прийти в себя после этой помарки. Я сам совершаю ошибки в каждом матче. Его сезон выдающийся, я в восторге от его выступлений и поведения», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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