Луис Энрике: Доннарумма? Все совершают ошибки, но это его первая

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Все совершают ошибки, но это его первая. Всегда прошу вратаря делать первый пас, сегодня он допустил ошибку, но это часть футбола. В остальном он был великолепен.
Ему удалось быстро прийти в себя после этой помарки. Я сам совершаю ошибки в каждом матче. Его сезон выдающийся, я в восторге от его выступлений и поведения», — приводит слова Энрике RMC Sport.
В ближайшем матче «ПСЖ» сыграет 28 ноября на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.