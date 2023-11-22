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    Жирков назвал игрока ЦСКА, который удивил его в этом сезоне

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    Бывший защитник ЦСКА Юрий Жирков признался, что его удивил уровень игры новичка «армейцев» Аббосбека Файзуллаева.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Удивил молодой узбек Файзуллаев. Также отмечу молодых ребят из академии ЦСКА. Фамилии не назову, но смотрятся достаточно хорошо.

    Чалов уже был в Европе, поиграл в Швейцарии. Если будет хорошее предложение, то почему бы и не попробовать ему снова свои силы в европейском футболе?», — приводит слова Жиркова Sport24.

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    • В начале ноября Файзуллаев второй месяц подряд был признан лучшим игроком ЦСКА.

    Напомним, Файзуллаев перешел в ЦСКА в начале августа из «Пахтакора».

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