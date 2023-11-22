Жирков назвал игрока ЦСКА, который удивил его в этом сезоне

Бывший защитник ЦСКАпризнался, что его удивил уровень игры новичка «армейцев»

«Удивил молодой узбек Файзуллаев. Также отмечу молодых ребят из академии ЦСКА. Фамилии не назову, но смотрятся достаточно хорошо.

Чалов уже был в Европе, поиграл в Швейцарии. Если будет хорошее предложение, то почему бы и не попробовать ему снова свои силы в европейском футболе?», — приводит слова Жиркова Sport24.

В начале ноября Файзуллаев второй месяц подряд был признан лучшим игроком ЦСКА.

Напомним, Файзуллаев перешел в ЦСКА в начале августа из «Пахтакора».