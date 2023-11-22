Жирков назвал игрока ЦСКА, который удивил его в этом сезоне

Юрий Жирков Фото: globallookpress.com
«Удивил молодой узбек Файзуллаев. Также отмечу молодых ребят из академии ЦСКА. Фамилии не назову, но смотрятся достаточно хорошо.
Чалов уже был в Европе, поиграл в Швейцарии. Если будет хорошее предложение, то почему бы и не попробовать ему снова свои силы в европейском футболе?», — приводит слова Жиркова Sport24.
В начале ноября Файзуллаев второй месяц подряд был признан лучшим игроком ЦСКА.
Напомним, Файзуллаев перешел в ЦСКА в начале августа из «Пахтакора».