Гюндоган о результатах сборной Германии: Хуже уже быть не может

Полузащитник сборной Германииразочарован результатами национальной команды после поражения в товарищеском матче с Австрией (0:2).

«Мы разочарованы и расстроены. Мы сделали так, что Австрии было очень легко создавать моменты. Нужно быть честными: дело не только в обороне, защита начинается с нападения. Хуже уже быть не может — возможно, пока это единственный положительный момент.

Конечно, очень неприятно, что придется жить четыре месяца с этими двумя отрицательными результатами. Все должны показывать максимум и оптимально подготовиться к мартовским матчам. Ситуация должна лишь улучшаться — иного пути нет», — сказал Гюндоган Bayern & Germany.

Напомним, что в ноябрьскую паузу Германия провела 2 товарищеских матча. «Бундестим» проиграла сборной Турции (2:3) и Австрии (0:2).