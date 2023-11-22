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    Гюндоган о результатах сборной Германии: Хуже уже быть не может

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Австрии
    Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган разочарован результатами национальной команды после поражения в товарищеском матче с Австрией (0:2).

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «Мы разочарованы и расстроены. Мы сделали так, что Австрии было очень легко создавать моменты. Нужно быть честными: дело не только в обороне, защита начинается с нападения. Хуже уже быть не может — возможно, пока это единственный положительный момент.

    Конечно, очень неприятно, что придется жить четыре месяца с этими двумя отрицательными результатами. Все должны показывать максимум и оптимально подготовиться к мартовским матчам. Ситуация должна лишь улучшаться — иного пути нет», — сказал Гюндоган Bayern & Germany.

    Напомним, что в ноябрьскую паузу Германия провела 2 товарищеских матча. «Бундестим» проиграла сборной Турции (2:3) и Австрии (0:2).

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