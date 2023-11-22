Хорватия победила Армению, Уэльс и Турция сыграли вничью

В матче квалификации Евро-2024 группы D сборнаяпринимала

Хозяева поля добились победы со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Анте Будимир. Это произошло на 43-й минуте встречи.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D Хорватия — Армения 1:0 Гол: 1:0 Анте Будимир (43') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич (Йосип Юранович, 50'), Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич, Марсело Брозович, Ловро Майер (Лука Сучич, 83'), Лука Иванушец (Марио Пашалич, 46'), Андрей Крамарич (Marco Pasalic, 68'), Анте Будимир (Мартин Батурина, 83') Армения: Андре Калисир, Стёпа Мкртчян, Лукас Селараян (Ваган Бичахчян, 46'), Эдуард Сперцян, Наяир Тикнизян, Камо Оганесян (Эрик Пилоян, 86'), Ованес Арутюнян (Артак Дашян, 70'), Styopa Mkrtchyan, Grant-Leon Ranos (Артур Миранян, 73'), Edgar Sevikyan (Артур Серобян, 70'), Georgi Harutyunyan Предупреждение: Эрик Пилоян (88')

В другом поединке группы Уэльс на своем поле сыграл вничью с Турцией (1:1). У валлийцев отличился Неко Уильямс. Гостей от поражения спас Юсуф Языджи, который реализовал пенальти.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D Уэльс — Турция 1:1 Голы: 1:0 Неко Уильямс (7'), 1:1 Юсуф Язиджи (пенальти) (70') Уэльс: Дэнни Уорд, Джо Родон, Томас Локьер, Бен Дэвис, Коннор Робертс, Неко Уильямс (Киффер Мур, 84'), Джордан Джеймс, Этан Ампаду, Гарри Уилсон (Даниэль Джеймс, 80'), Бреннан Джонсон, Натан Бродхед (Дэвид Брукс, 61') Турция: Угурджан Чакыр (Алтай Байиндыр, 33'), Дженк Озкачар (Зеки Челик, 46'), Абдулкерим Бардакчи, Самет Акайдын, Барыш Йылмаз (Кенан Йылдыз, 59'), Керем Актюркоглу, Абдюлкадир Омюр (Юсуф Язиджи, 33'), Салих Озкан, Исмаиль Юксек, Ферди Кадыоглу, Юсуф Сари (Кан Айхан, 78') Предупреждения: Бреннан Джонсон (22'), Юсуф Язиджи (54'), Бен Дэвис (70'), Зеки Челик (72'), Керем Актюркоглу (82'), Салих Озкан (89')

Турция набрала 17 очков, а Хорватия — 16. Эти сборные завоевали прямые путевки на Евро-2024. Уэльс (12) занял третье место. Армения (8) финишировала на 4-й строчке.