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    Шевченко: Ребров проделал отличную работу в очень сложной ситуации

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    Легенда «Милана» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии. Встреча состоится 20 ноября.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    «Это очень важный матч — больше чем просто игра! Несмотря на сложности в стране, на то, что мы вынуждены проводить каждую домашнюю игру на выезде, команда по-прежнему находится в хорошем состоянии. Очевидно, произошла смена поколений, но у нас есть ценные игроки: Мудрик, Судаков и Цыганков.

    Ребров проделал отличную работу в очень сложной ситуации. Он разработал свою философию, и команда возродилась. На данном этапе нам нечего терять, но это не значит, что мы удовлетворены достигнутым.

    У сборной Италии я боюсь всей команды, а не отдельных игроков. Даже у Лучано Спаллетти высокая мотивация. Я очень уважаю Лучано, он отличный тренер, один из лучших, и он наверняка хочет вывести Италию на вершину после прошлых разочарований. Квалификация очень много значит для них, но украинцы готовы проявить себя, потому что эта игра не похожа на другие», — приводит слова Шевченко Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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