Ла Лига подала подала в суд на ФИФА из-за календаря сборных

Испанскаянамерена судиться с(ФИФА) из-за графика матчей сборных, который начнет действовать с сентября 2026 года.

После ЧМ-2026 осенью станет на одно окно для игр национальных команд меньше, однако сентябрьская пауза увеличится до 16 дней и будет включать до 4 матчей. Такая система будет действовать до 2030 года.

В Ла Лиге считают, что подобные изменения нанесут огромный ущерб национальным чемпионатам, которые будут терять футболистов на длительный срок в самом начале сезона. Кроме того, такой календарь может быть вреден для самих игроков.

По данным Mundo Deportivo, руководство испанской футбольной лиги уже подало исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).