ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан Аллен и Пол КрейгЯркий финиш от Аллена, трудовая победа Моралеса. Обзор карда UFC Vegas 82
  • 20:29
    • «Лада» разобралась с минским «Динамо»
  • 19:24
    • «Металлург» справился с «Сибирью»
  • 21:13
    • Ла Лига подала подала в суд на ФИФА из-за календаря сборных
  • 20:57
    • «Барселона» ищет краткосрочную замену Гави
  • 14:34
    • В Словакии подтвердили предстоящий переход экс-игрока «Бостона» в «Ак Барс»
    Все новости спорта

    Ла Лига подала подала в суд на ФИФА из-за календаря сборных

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании ФИФА
    Испанская Ла Лига намерена судиться с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за графика матчей сборных, который начнет действовать с сентября 2026 года.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После ЧМ-2026 осенью станет на одно окно для игр национальных команд меньше, однако сентябрьская пауза увеличится до 16 дней и будет включать до 4 матчей. Такая система будет действовать до 2030 года.

    В Ла Лиге считают, что подобные изменения нанесут огромный ущерб национальным чемпионатам, которые будут терять футболистов на длительный срок в самом начале сезона. Кроме того, такой календарь может быть вреден для самих игроков.

    По данным Mundo Deportivo, руководство испанской футбольной лиги уже подало исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли Казахстан сенсационный выход на Евро-2024?
  • Словения — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Чехия выиграет и поедет на Евро-2024
  • Чехия — Молдавия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Украина не пустит Италию на Евро-2024?
  • Украина — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.39
  • Прогноз на матч Украина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Северная Македония — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив— Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Румыния — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры