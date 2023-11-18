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    Сборные России и Индонезии разных возрастов могут провести серию матчей

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезии в России Хосе Таваресом.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    Стороны обсудили возможное сотрудничестве в области футбола, сообщает пресс-служба РФС.

    На встрече обсуждалась возможность проведения товарищеских матчей между командами России и Индонезии разных возрастов.

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    • Кроме того, Дюков рассказал Таваресу о ключевых проектах развития футбола РФС, таких как Юношеская футбольная лига и «Футбол в школе».

    Напомним, сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч с Кубой. Игра состоится в Волгограде, начало — в 19:30 мск.

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