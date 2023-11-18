Сборные России и Индонезии разных возрастов могут провести серию матчей

Президент Российского футбольного союза (РФС)встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезии в России

Стороны обсудили возможное сотрудничестве в области футбола, сообщает пресс-служба РФС.

На встрече обсуждалась возможность проведения товарищеских матчей между командами России и Индонезии разных возрастов.

Кроме того, Дюков рассказал Таваресу о ключевых проектах развития футбола РФС, таких как Юношеская футбольная лига и «Футбол в школе».

Напомним, сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч с Кубой. Игра состоится в Волгограде, начало — в 19:30 мск.