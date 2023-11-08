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    Сборная России может провести товарищеский матч с Беларусью

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    Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Мы хотели бы сыграть. Безусловно, мы понимаем, что уровень российской сборной гораздо выше, нежели уровень сборной Белоруссии.

    Но есть маленькое "но" — мы хотели бы сыграть у себя в стране, на своих ведущих стадионах, потому что мы лишены проведения домашних матчей (из-за санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций), наш болельщик соскучился по матчам уровня национальных сборных. Этот вопрос рассматривается, и насколько он реален, покажет время.

    В 2023 году у нас все окна были заняты отбором на чемпионат Европы, сейчас мы его заканчиваем двумя матчами. В 2024 году после мартовского окна, на который у нас уже определен соперник, будем рассматривать варианты, возможно, и со сборной России.

    Тут важно понимать, что должно сойтись и наше желание, и желание и возможности РФС играть именно в эти даты», — цитирует Василевича РИА Новости.

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    • Напомним, что 20-го ноября сборная России сыграет с Кубой в рамках товарищеского противостояния.

    Ранее уже опубликовали состав национальной команды на ноябрьскую паузу.

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