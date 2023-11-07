Сборная России назвала состав на ноябрьский сбор

На ноябрьский сбор в национальную команду России приглашены 29 игроков. Об этом информирует пресс-служба сборной России.

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Артур Нигматуллин («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лунёв («Карабах» Агдам).

Защитники

Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба — «Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов» Самара), Евгений Харин («Ахмат» Грозный).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив» Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Далер Кузяев (»Гавр«), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (»Спартак« Москва), Иван Обляков (ЦСКА Москва), Александр Головин (»Монако«), Андрей Мостовой (»Зенит« Санкт-Петербург).

Нападающие

Александр Соболев (»Спартак« Москва), Иван Сергеев (»Зенит« Санкт-Петербург), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от международных турниров.