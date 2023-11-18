Владельцы «ПСЖ» могут продать миноритарный пакет акций клуба

Владельцырассматривают возможность продажи миноритарного пакета акций клуба, сообщает The Athletic.

Одним из претендентов на приобретение пакета акций «ПСЖ» стала американская частная инвестиционная компания Arctos Sports Partners.

Кроме того, есть интерес со стороны азиатских компаний.

Источник отмечает, что сумма сделки может составить 4 миллиарда евро.

С 2011 года «ПСЖ» принадлежит фонду Qatar Sports Investments.

Миноритарный пакет — пакет акций, размер которого составляет менее 50 процентов. Такой пакет не дает право полного контроля над клубом.