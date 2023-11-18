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    Владельцы «ПСЖ» могут продать миноритарный пакет акций клуба

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    Владельцы «Пари Сен-Жермен» рассматривают возможность продажи миноритарного пакета акций клуба, сообщает The Athletic.

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    Одним из претендентов на приобретение пакета акций «ПСЖ» стала американская частная инвестиционная компания Arctos Sports Partners.

    Кроме того, есть интерес со стороны азиатских компаний.

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    • Источник отмечает, что сумма сделки может составить 4 миллиарда евро.

    С 2011 года «ПСЖ» принадлежит фонду Qatar Sports Investments.

    Миноритарный пакет — пакет акций, размер которого составляет менее 50 процентов. Такой пакет не дает право полного контроля над клубом.

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