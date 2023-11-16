«ПСЖ» не будет предлагать Мбаппе новый контракт

в ближайшее время не планирует предлагатьновый контракт.

По информации AS, владельцы парижского клуба надеются, что Мбаппе согласится активировать пункт об автоматической пролонгации соглашения до 2025 года. Эта опция предусмотрена в действующем договоре.

При этом «ПСЖ» пока не собирается подписывать с Килианом новый долгосрочный контракт.

Мадридский «Реал» ранее сделал официальное заявление, в котором сообщил, что не планирует подписывать Мбаппе.

Также сообщалось, что Мбаппе склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ».

Минувшим летом «ПСЖ» на некоторое время отстранял Мбаппе от первой команды за отказ продлевать контракт с клубом. Позже стороны уладили конфликт, несмотря на то, что игрок до сих пор не дал согласие на подписание нового договора.