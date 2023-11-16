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    «ПСЖ» не будет предлагать Мбаппе новый контракт

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    «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время не планирует предлагать Килиану Мбаппе новый контракт.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации AS, владельцы парижского клуба надеются, что Мбаппе согласится активировать пункт об автоматической пролонгации соглашения до 2025 года. Эта опция предусмотрена в действующем договоре.

    При этом «ПСЖ» пока не собирается подписывать с Килианом новый долгосрочный контракт.

    Мадридский «Реал» ранее сделал официальное заявление, в котором сообщил, что не планирует подписывать Мбаппе.

    Также сообщалось, что Мбаппе склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ».

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    • Минувшим летом «ПСЖ» на некоторое время отстранял Мбаппе от первой команды за отказ продлевать контракт с клубом. Позже стороны уладили конфликт, несмотря на то, что игрок до сих пор не дал согласие на подписание нового договора.

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