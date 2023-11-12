Мбаппе высказался о возможном уходе из «ПСЖ»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Главное — играть в футбол, остальное вы СМИ делаете хорошо. Я не хочу об этом говорить и подливать масла в огонь. Думаю, что разговоров и так уже слишком много», — приводит слова Мбаппе Get Football News France.
Ранее появились слухи о том, что «Реал» в летнее трансферное окно вновь попытается подписать Мбаппе и уже ведет переговоры с игроком. Позже «Реал» опроверг слухи о том, что начал переговоры с футболистом.
В текущем сезоне форвард провел в составе парижан 19 игр, забил 20 мячей и сделал две результативные передачи во всех турнирах.