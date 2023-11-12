Мбаппе высказался о возможном уходе из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ»рассказал, что не намерен обсуждать возможный переход из парижского клуба.

«Главное — играть в футбол, остальное вы СМИ делаете хорошо. Я не хочу об этом говорить и подливать масла в огонь. Думаю, что разговоров и так уже слишком много», — приводит слова Мбаппе Get Football News France.

Ранее появились слухи о том, что «Реал» в летнее трансферное окно вновь попытается подписать Мбаппе и уже ведет переговоры с игроком. Позже «Реал» опроверг слухи о том, что начал переговоры с футболистом.

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В текущем сезоне форвард провел в составе парижан 19 игр, забил 20 мячей и сделал две результативные передачи во всех турнирах.