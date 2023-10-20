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    Мбаппе склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ»

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    Килиан Мбаппе не планирует продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает испанское издание Marca.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По данным источника, Мбаппе склоняется к тому, чтобы покинуть «ПСЖ» следующим летом в статусе свободного агента.

    Также отмечается, что Килиан сожалеет о том, что подписал новый контракт в мае 2022 года.

    Действующее соглашение 24-летнего француза с парижским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

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    • В «ПСЖ» ранее были уверены, что Мбаппе уже согласовал контракт с мадридским «Реалом».

    Напомним, летом «ПСЖ» на некоторое время отстранял Мбаппе от первой команды за отказ продлевать контракт с клубом. Позже стороны уладили конфликт, несмотря на то, что игрок до сих пор не дал согласие на подписание нового договора.

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