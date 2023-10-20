Мбаппе склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ»

не планирует продлевать контракт с, сообщает испанское издание Marca.

По данным источника, Мбаппе склоняется к тому, чтобы покинуть «ПСЖ» следующим летом в статусе свободного агента.

Также отмечается, что Килиан сожалеет о том, что подписал новый контракт в мае 2022 года.

Действующее соглашение 24-летнего француза с парижским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

В «ПСЖ» ранее были уверены, что Мбаппе уже согласовал контракт с мадридским «Реалом».

Напомним, летом «ПСЖ» на некоторое время отстранял Мбаппе от первой команды за отказ продлевать контракт с клубом. Позже стороны уладили конфликт, несмотря на то, что игрок до сих пор не дал согласие на подписание нового договора.