Известный журналист рассказал о «развратных вечеринках» Мбаппе

«Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: "Надо хорошо есть, хорошо спать".
Из-за отстранения у Мбаппе была паршивая подготовка [к сезону]. Когда ты так готовишься, то показываешь на поле меньше.
Потому что если в чем Мбаппе и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа на данный момент.
Вечеринки, которые устраивает Мбаппе, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все... Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется.
Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду», — приводит слова Риоло RMC Sport.
Напомним, летом «ПСЖ» на некоторое время отстранял Мбаппе от первой команды за отказ продлевать контракт с клубом. Позже стороны уладили конфликт, несмотря на то, что игрок пока не дал согласие на подписание нового договора.