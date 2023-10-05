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    Известный журналист рассказал о «развратных вечеринках» Мбаппе

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    Известный журналист Даниэль Риоло раскритиковал нападающего «Пари Сен-Жермене» Килиана Мбаппе после матча с «Ньюкаслом» (1:4) в Лиге чемпионов.

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    «Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: "Надо хорошо есть, хорошо спать".

    Из-за отстранения у Мбаппе была паршивая подготовка [к сезону]. Когда ты так готовишься, то показываешь на поле меньше.

    Потому что если в чем Мбаппе и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа на данный момент.

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    • Вечеринки, которые устраивает Мбаппе, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все... Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется.

    Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду», — приводит слова Риоло RMC Sport.

    Напомним, летом «ПСЖ» на некоторое время отстранял Мбаппе от первой команды за отказ продлевать контракт с клубом. Позже стороны уладили конфликт, несмотря на то, что игрок пока не дал согласие на подписание нового договора.

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