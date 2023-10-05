Известный журналист рассказал о «развратных вечеринках» Мбаппе

Известный журналистраскритиковал нападающего «Пари Сен-Жермене»после матча с «Ньюкаслом» (1:4) в Лиге чемпионов.

«Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: "Надо хорошо есть, хорошо спать".

Из-за отстранения у Мбаппе была паршивая подготовка [к сезону]. Когда ты так готовишься, то показываешь на поле меньше.

Потому что если в чем Мбаппе и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа на данный момент.

Вечеринки, которые устраивает Мбаппе, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все... Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется.

Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду», — приводит слова Риоло RMC Sport.

Напомним, летом «ПСЖ» на некоторое время отстранял Мбаппе от первой команды за отказ продлевать контракт с клубом. Позже стороны уладили конфликт, несмотря на то, что игрок пока не дал согласие на подписание нового договора.